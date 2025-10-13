Эксперт Level Group Овечкин отметил, что досрочное погашение помогает уменьшить переплату по ипотеке

Эксперт указал на два основных способа: сокращение срока кредита и уменьшение ежемесячного платежа. При сокращении срока заемщик вносит сумму, превышающую ежемесячный платеж, и просит банк сократить общий срок кредита. Это позволяет «срезать» последние годы выплат и сэкономить на процентах.

При уменьшении ежемесячного платежа заемщик также вносит платеж, превышающий ежемесячный, но просит банк уменьшить размер ежемесячного платежа. Это облегчает финансовую нагрузку в будущем.

Также рассматривается стратегия рефинансирования ипотеки. Как пояснил специалист, это оформление нового кредита на погашение старого, но на более выгодных условиях. Важно учитывать требования банков: отсутствие просрочек по платежам, стабильный доход, официальное трудоустройство и определенный срок с момента оформления ипотеки.

Последним вариантом сокращения переплаты является полное досрочное погашение, при котором заемщик вносит всю оставшуюся сумму по кредиту и проценты, начисленные с даты последнего платежа. Это значительно снижает общую переплату, подчеркнул Овечкин.