Эксперт Кравцов: банки скептически воспринимают расширение функций единого QR-кода

Расширение функций единого QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК) — это важный шаг в условиях цифровизации расчетов. Об этом заявил генеральный директор Payselection Гарик Кравцов в разговоре с «Известиями».
Специалист отметил, что в новом проекте, разработанном совместно с банками и магазинами, предлагается создать индивидуальные платежные страницы внутри QR-кодов. Это позволит пользователям получать информацию о бонусных программах и кешбэке.
Кравцов подчеркнул, что такие нововведения улучшат клиентский опыт и повысят лояльность. Однако сейчас банки сохраняют осторожный подход и со скепсисом относятся к этому инструменту, опасаясь потерь на эквайринговых комиссиях.
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