Эксперт Хайдер: для формирования финансовой подушки безопасности нужно откладывать до 10% от зарплаты

Чтобы создать финансовую подушку безопасности, следует регулярно откладывать 10% от заработной платы на протяжении 2-2,5 лет. Таким советом поделилась финансовый консультант И Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Юлия Хайдер в беседе с Национальной Службой Новостей.
Специалист отметила, что стремление быстро собрать средства и откладывание больше 30% от дохода могут привести к финансовым трудностям и снижению уровня жизни. Откладывание небольших сумм на регулярной основе обеспечит комфортное формирование резерва без ущерба для повседневных нужд, подчеркнула эксперт Хайдер.
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