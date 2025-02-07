Эксперт Хайдер: для формирования финансовой подушки безопасности нужно откладывать до 10% от зарплаты

Чтобы создать финансовую подушку безопасности, следует регулярно откладывать 10% от заработной платы на протяжении 2-2,5 лет. Таким советом поделилась финансовый консультант И Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Юлия Хайдер в беседе с Национальной Службой Новостей .

Специалист отметила, что стремление быстро собрать средства и откладывание больше 30% от дохода могут привести к финансовым трудностям и снижению уровня жизни. Откладывание небольших сумм на регулярной основе обеспечит комфортное формирование резерва без ущерба для повседневных нужд, подчеркнула эксперт Хайдер.