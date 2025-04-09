Эксперт Бархота: накопить на будущее ребенка можно с помощью долгосрочных депозитов

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с «Москвой 24» дал несколько советов, как накопить приличную сумму для будущего детей.

По словам специалиста, необязательно откладывать большие деньги, достаточно каждый месяц выделять 3–5% от дохода. Это может стать хорошей финансовой подушкой безопасности за десять лет.

Главное — не просто копить, а капитализировать проценты. Для этого лучше открыть долгосрочный депозит на три года со ставкой не ниже 18–19% годовых. Потом его можно будет продлить, но уже по другим условиям. Также важно выбрать вклад без возможности снятия средств до конца срока.

Те, у кого уже есть накопления, могут инвестировать их в недвижимость. Пока ребенок маленький, квартиру можно сдавать и получать дополнительный доход. А когда он подрастет, недвижимость станет отличным подарком или же ее можно продать и оплатить обучение, подчеркнул Бархота.