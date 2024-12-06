Эксперт «Апельсина» Балахтина посоветовала пользоваться программами лояльности перед праздниками

Чтобы перед новогодними в праздниками в суете не потратить слишком много денег, нужно обращать внимание на скидки, акции и программы лояльности. Об этом «Известиям» рассказала начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина.

Она объяснила, что для оптимизации своих трат нужно завести календарь, где будут отмечены дни прихода денег, дни трат и предполагаемы бюджет.

Кроме того, лучше выбирать такие программы лояльности, которые будут работать с несколькими партнерами. Это позволит расширить возможности покупок и сэкономить больше денег перед затяжными праздниками.