Экономист Зацаринная: хранить деньги на обычном счете дебетовой карты невыгодно

Несмотря на высокие ставки по вкладам, все еще остаются россияне, которые хранят свои накопления на обычном счете дебетовой карты. Это абсолютно невыгодно, рассказала кандидат экономических наук Елена Зацаринная сайту aif.ru.

По словам специалиста, если человек по каким-то причинам не готов «заморозить» деньги на долгий срок и открыть депозитный счет, можно перевести их хотя бы на накопительный счет. В таком случае накопления будут работать, а не «лежать мертвым грузом».

Кроме того, хранить деньги на текущем счете, с которого осуществляются все покупки, может быть небезопасно. В случае потери или кражи карты можно остаться ни с чем, отметила экономист.