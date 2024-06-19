Экономист Зацаринная: хранить деньги на обычном счете дебетовой карты невыгодно

Несмотря на высокие ставки по вкладам, все еще остаются россияне, которые хранят свои накопления на обычном счете дебетовой карты. Это абсолютно невыгодно, рассказала кандидат экономических наук Елена Зацаринная сайту aif.ru.

По словам специалиста, если человек по каким-то причинам не готов «заморозить» деньги на долгий срок и открыть депозитный счет, можно перевести их хотя бы на накопительный счет. В таком случае накопления будут работать, а не «лежать мертвым грузом».

Кроме того, хранить деньги на текущем счете, с которого осуществляются все покупки, может быть небезопасно. В случае потери или кражи карты можно остаться ни с чем, отметила экономист.

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Пользователи сервисов VK научат создавать виральный развлекательный контент

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте