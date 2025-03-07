Экономист Зайнуллин: хранение более 10% сбережений в валюте нецелесообразно

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин рассказал «Газете.Ru», что хранение более 10% сбережений в иностранной валюте нецелесообразно.
Он рекомендует ограничить долю валютных вложений до 5–10%, учитывая высокую доходность рублевых депозитов, которая вряд ли будет превзойдена другими инвестициями в ближайшие один-два года, написали «Известия».
Зайнуллин также предложил рассмотреть покупку валюты нейтральных государств, таких как гонконгский доллар или дирхам ОАЭ, в качестве альтернативы. Что касается сделок с долларами и евро, они могут быть рискованными из-за антироссийских санкций, считает экономист.
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