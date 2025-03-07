Экономист Зайнуллин: хранение более 10% сбережений в валюте нецелесообразно

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин рассказал «Газете.Ru» , что хранение более 10% сбережений в иностранной валюте нецелесообразно.

Он рекомендует ограничить долю валютных вложений до 5–10%, учитывая высокую доходность рублевых депозитов, которая вряд ли будет превзойдена другими инвестициями в ближайшие один-два года, написали «Известия».

Зайнуллин также предложил рассмотреть покупку валюты нейтральных государств, таких как гонконгский доллар или дирхам ОАЭ, в качестве альтернативы. Что касается сделок с долларами и евро, они могут быть рискованными из-за антироссийских санкций, считает экономист.