Экономист Ведута посоветовала воздержаться от покупки дачи в кредит

Лучше отказаться от покупки дачи в кредит, потому что государство может проиндексировать заем. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала Экономист Елена Ведута.

По ее словам, не стоит надеяться, что деньги обесценятся, и выплатить долг будет просто. Однако на деле ситуация может обернуться противоположным образом.

«По моему мнению, кредиты — это риск, это трудно, нужно напрягаться. Стройматериалы тоже будут расти в цене», — отметила экономист.

Как добавила «Свободная пресса», стройка сейчас — это очень дорого. Лучше отказаться от покупки дачи до более удачного момента.

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