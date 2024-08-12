Экономист Валишвили: рефинансирование кредитов выгодно только в первые 2 года

Рефинансирование кредитов, благодаря которому можно снизить ставки по ним или увеличить срок займа, выгодно только в первые два года. Об этом рассказала кандидат экономических наук Мери Валишвили в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, рефинансирование будет нецелесообразно в более позднем сроке, когда заемщик уже оплатил банку большую часть процентов. При этом оно может быть выгодно в случае, если разница в ставке по имеющемуся и возможному договору составляет более 2%.

Экономист напомнила, что рефинансирование не означает отмену обязательств. Банк может списать долг только в случае банкротства заемщика.

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