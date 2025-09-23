Экономист Твердохлеб предложил краудфандинговые платформы для получения дохода

Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал о возможностях увеличения доходов в условиях снижения ставок по депозитам. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, снижение ключевой ставки Центробанком обусловлено текущей экономической ситуацией и направлено на повышение доступности кредитных ресурсов. Несмотря на сокращение процентов по депозитам, реальные доходы граждан остаются положительными, хотя и менее привлекательными, чем раньше.

«Достаточно активно у нас работает отечественный рынок ценных бумаг, где есть достаточно интересные инструменты, которые позволяют получать доходы. Есть достаточно много сегодня интересных краудфандинговых платформ, где тоже можно через инструмент кредитования получать какие-то доходы», — отметил специалист.

Как пояснил экономист, в настоящее время можно активно использовать и другие финансовые инструменты, которые способны обеспечить доходы даже выше, чем по вкладам.