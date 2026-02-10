Экономист Соболев сообщил о сохранении коррекционной динамики на рынке драгметаллов

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев обратил внимание на коррекционную динамику, которая сохраняется на рынке драгоценных металлов. Об этом сообщили «Известия» .

Специалист подчеркнул, что цены на золото и серебро остаются значительно ниже январских максимумов.

«На этой неделе влиять на колебания котировок будут экономические новости из США», — добавил эксперт.

По его словам, речь идет о данных по безработице и инфляции за январь, а также геополитической ситуации.