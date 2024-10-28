Экономист Сироткин допустил, что доллар может вырасти до 102 рублей к концу 2025 года

К концу слежующего года доллар может вырасти до 102 рублей. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин .

По его словам, рост американской валюты будет обусловлен рядом факторов. В частности, из-за не останавливающейся инфляции, которая еще больше провоцирует ослабевание рубля. Кроме того, бюджет России на следующий год, все еще предполагает ее достаточно высокий показатель, несмотря на попытки Центробанка заметлить этот рост.

По этой причине эксперт отметил, что при самых лучших сценариях можно рассчитывать, что ситуация с курсом валют не изменился или рубль немного окрепнет.