Экономист Шнейдерман сообщил, что рост цен на серебро связан с макроэкономическими факторами

Подъем цен на серебро вызван ожиданиями изменений в кредитно-денежной политике США и снижением волатильности рубля. Об этом сообщил «Известиям» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«За короткий период обороты по золоту и серебру на российском внебиржевом рынке превысили 2,95 триллиона рублей, что заметно превосходит объемы операций с физическими металлами на Московской бирже», — пояснил специалист.

Как отметил Шнейдерман, инвесторы стали чаще выбирать серебро как альтернативу традиционным инструментам. Эксперт предупредил, что металл подходит скорее для диверсификации рисков, а не основного вложения.