Экономист Шатов заявил, что цена газа в Европе к концу года вырастет на 5-10%

Стоимость газа в странах Евросоюза к концу года могут вырасти на 5-10%. Таким прогнозом поделился с «Известиями» партнер Capital Lab Евгений Шатов.

По его словам, на рост цен на газ влияют несколько факторов. Во-первых, это приближающиеся холода, а вместе с ним и начало сезона отопления. Так как в большинстве европейских стран осень была очень теплой и мягкой, он в этом году стартовал позже.

Кроме того, в этом году вырабатывалось меньше ветровой энергии, что тоже подстегнуло рост цен. Наконец, в этом году газохранилища в Европе заполнены меньше, чем в прошлом: 92,58% против 99,37%, подытожил эксперт.