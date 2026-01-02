Экономист Разуваев сообщил, что к концу новогодних каникул доллар будет стоить около 80 рублей

Экономист Александр Разуваев высказал мнение, что к завершению новогодних каникул курс доллара установится на отметке около 80 рублей. Об этом сообщил « Постньюс ».

На взгляд специалиста, курс не будет сильно отличаться от текущего.

«Официальный курс — это официальный курс. А если вам надо купить-продать валюту на рынке, вы это сделаете», — отметил эксперт.

Экономист посоветовал не ждать резких колебаний валютного курса. По его словам, предновогодний период характеризуется снижением экономической активности во всем мире, что приводит к уменьшению рыночной активности и, как следствие, к стабилизации курса.