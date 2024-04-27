Экономист Разуваев: скупка золота станет лучшим способом страховки средств | 360°

Деньги 27 апреля 2024, 14:33 Экономист Разуваев: скупка золота станет лучшим способом страховки средств

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Скупка золота наиболее безопасна с точки зрения страховки средств на случай глобальных катаклизмов. Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с News.ru.

«Если вы держите деньги в рублях российских госбанков, вы неплохо зарабатываете, это неплохо. Но если вы хотите застраховаться от глобальных катаклизмов, то покупайте золото», — сказал он.

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Разуваев также отметил, что такая мера позволит сохранить деньги при любом раскладе на мировом экономическом рынке. Золото до сих пор остается интересным вариантом со всех точек зрения, добавил он.