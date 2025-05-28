Экономист Ракша предсказал нежелательные последствия от снижения ставки ЦБ

По словам эксперта, повышение ставки привело к замедлению производства, хотя это и не было основной целью регулятора. Теперь ЦБ хочет убедиться, что процесс замедления кредитования стал стабильным, прежде чем снижать ставку.

Ракша подчеркнул, что снижение ставки неизбежно, но регулятор будет делать это постепенно. Он также обратил внимание на курс рубля и угрозы, возникшие в российской экономике. Экономист указал на риск резкого роста импорта при снижении ставки, что может привести к увеличению инфляции. Парадоксально, но слишком сильный рост курса рубля создает дополнительные проблемы.

«Он очень сильно укрепился, и его надо бы ослабить, правительство уже об этом говорит чуть ли не в открытую, но проблема в том, что ослабить его не получается», — добавил эксперт.

По его мнению, текущая ситуация на валютном рынке связана с низким импортом и действием режима обязательной продажи валютной выручки для экспортеров.