Экономист Остапкович: Центробанк может увеличить ключевую ставку в июле до 17-18%

Центробанк РФ проведет очередное заседание по ключевой ставке 26 июля. На нем регулятор может увеличить показатель с 16 до 17-18%, сообщил эксперт Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, повышение ставки будет реакцией на продолжающийся инфляционный фон. Снижение ключевой ставки до конца 2024 года маловероятно, поскольку фундаментальных факторов для снижения инфляции пока нет.

Остапкович отметил, что Центробанк будет держать ключевую ставку на июльском уровне до конца года.