Экономист Остапкович призвал россиян не торопиться с покупкой долларов

Несмотря на то, что Мосбиржа попала под санкции, не россиянах это практически не отразится. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, для рядовых жителей ничего не изменится. Они так же смогут покупать и продавать валюту.

«Население пострадает меньше всего, потому что и счета долларовые останутся нетронутыми, и торговля в банках будет, покупка и продажа. Проблемы могут возникнуть для экспортеров и импортеров, которым нужна валюта», — отметил экономист.

Он призвал россиян не паниковать и не бежать скупать доллары. Американская валюта останется доступной.

