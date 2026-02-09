Экономист Николаев связал укрепление рубля в 2025 году с экспортными расчетами в нацвалюте

Доктор экономических наук Игорь Николаев пояснил в беседе с сайтом KP.RU , что укрепление рубля в прошлом году было связано с расчетами за экспорт в национальных валютах, что снизило спрос на доллар.

Тем не менее, по словам специалиста, падение темпов роста экономики и рост цен вызывают у людей опасения относительно экономической ситуации, что способствует высоким инфляционным ожиданиям и прогнозам падения курса рубля.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавил, что текущий курс доллара обусловлен ситуацией на межбанковских валютных торгах, где встречаются экспортеры и импортеры.