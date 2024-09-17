Экономист Масленников назвал автоматическим решение об изменении необлагаемой базы по вкладам

В России изменилась облагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам. Такое решение можно считать автоматическим, рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с RT.
По словам специалиста, если ключевая ставка растет, значит, меняется и значение формулы.
«По большому счету здесь чисто техническая, на мой взгляд, корректировка», — заявил аналитик.
Отмечается, что по новым правилам под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей.
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