Экономист Лобода посоветовал вкладывать часть дохода в акции первоклассных компаний РФ
Экономист Андрей Лобода рассказал, как обзавестись пассивным заработком на пенсии. Культура финансового поведения требует совершенствования, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Он посоветовал вкладывать от 5% до 15% ежемесячного дохода в акции первоклассных компаний РФ. Еще один вариант — инвестиции в золотые монеты.
Лобода также высказался о том, как должен выглядеть минимально достойный уровень пенсии в России. Сегодня подобающе смотрится сумма не ниже 50 тысяч рублей, добавил «ФедералПресс».
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