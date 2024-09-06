Экономист Лобода посоветовал вкладывать часть дохода в акции первоклассных компаний РФ

Экономист Андрей Лобода рассказал, как обзавестись пассивным заработком на пенсии. Культура финансового поведения требует совершенствования, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

Он посоветовал вкладывать от 5% до 15% ежемесячного дохода в акции первоклассных компаний РФ. Еще один вариант — инвестиции в золотые монеты.

Лобода также высказался о том, как должен выглядеть минимально достойный уровень пенсии в России. Сегодня подобающе смотрится сумма не ниже 50 тысяч рублей, добавил «ФедералПресс».