Экономист Лобода назвал распределение активов главным правилом инвестора

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода дал рекомендации RT по инвестициям на следующий год. Эксперт подчеркнул необходимость учитывать высокую волатильность глобальных рынков.

«В этом свете логичен интерес к консервативным инструментам — депозитам, облигациям крупных эмитентов и госбумагам, которые дают предсказуемый доход и могут сглаживать колебания портфеля. В то же время акции компаний из секторов, выигрывающих от структурных трендов (технологии, энергетический переход, здравоохранение), остаются перспективными в долгосрочном горизонте», — отметил он.

Лобода добавил, что для инвесторов, готовых к высоким рискам и доходности, часть капитала можно вложить в цифровые активы и производные продукты, но с учетом волатильности и строгого риск-менеджмента.

Главное правило для инвестора — распределять активы между несколькими классами и сохранять ликвидную «подушку» для маневра. Подобный подход позволяет уменьшить риски и дает возможность для роста инвестиций в 2026 году, заключил Лобода.