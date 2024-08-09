Экономист Левашенко напомнила россиянам, что деньги с банковских счетов можно обналичить за границей

Руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала россиянам, каким образом можно вывести за пределы страны крупную сумму денег.

Так, в наличных разрешается вывозить не более 10 тысяч долларов. Причем сверх указанной суммы вывести можно только российские рубли. Если наличности будет больше, ее придется декларировать и подтверждать законность происхождения, написало «АБН 24».

Что касается денег, хранящихся на счетах в банках или в виде криптовалюты, их без всяких проблем можно обналичить за границей, добавила эксперт.