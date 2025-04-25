Экономист Кузнецов сравнил прогноз по ставке ЦБ с гаданием на кофейной гуще

Экономист Александр Кузнецов в интервью радиостанции Sputnik рассказал о возможном решении Центрального банка РФ по ключевой ставке на заседании, запланированном на 25 апреля.

Он отметил, что инфляция не снижается достаточно быстро, поэтому можно ожидать сохранения ставки на текущем уровне в 21%.

«Прогноз по ставке ЦБ иногда напоминает гадание на кофейной гуще», — заявил эксперт.

По его словам, прошлые меры регулятора не принесли значительных результатов, а только увеличили риски для экономики и банков. Кузнецов посоветовал населению искать более прибыльные и надежные инструменты в условиях экономической напряженности.