Экономист Кузнецов сравнил прогноз по ставке ЦБ с гаданием на кофейной гуще

Экономист Александр Кузнецов в интервью радиостанции Sputnik рассказал о возможном решении Центрального банка РФ по ключевой ставке на заседании, запланированном на 25 апреля.
Он отметил, что инфляция не снижается достаточно быстро, поэтому можно ожидать сохранения ставки на текущем уровне в 21%.
«Прогноз по ставке ЦБ иногда напоминает гадание на кофейной гуще», — заявил эксперт.
По его словам, прошлые меры регулятора не принесли значительных результатов, а только увеличили риски для экономики и банков. Кузнецов посоветовал населению искать более прибыльные и надежные инструменты в условиях экономической напряженности.
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