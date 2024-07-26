Экономист Кульбака заявил, что предложенный редизайн рубля обойдется в два триллиона

Доцент РАНХиГС при Президенте РФ экономист Николай Кульбака прокомментировал предложения депутата Госдумы Яны Лантратовой о изменении дизайна рубля, предполагающего замену изображений городов на военную технику и портреты героев специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил «Ридус» .

Кульбака отметил, что инициатива Лантратовой по изменению дизайна рубля «из политических соображений» в текущих экономических условиях является неуместной, так как расходы на перевыпуск банкнот с новыми рисунками могут составить не миллиарды, а триллионы рублей.

«У нас где-то 16–17 триллионов наличных рублевых банкнот. Если вы даже на замену каждой из этих 16 триллионов бумажек затратите по 10 копеек, вся эта процедура обойдется примерно в два триллиона рублей», — отметил экономист.

Он также выразил мнение, что не стоит сильно беспокоиться о таких затратах, поскольку вероятность того, что кто-то поддержит эти предложения, крайне мала.