Экономист Кричевский выразил скепсис относительно предложения ЦБ разрешить покупку криптовалюты

Экономист Никита Кричевский прокомментировал ситуацию с возможным решением Центрального банка разрешить покупку криптовалюты россиянам. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист выразил скептическое отношение к соответствующей инициативе. Он напомнил, что ранее собирались ввести доступ к рынку цифровых активов лишь для узкого круга квалифицированных инвесторов.

«Предложение ЦБ выглядит несколько запоздалым, потому что неквалифицированные инвесторы, которые не проходили никаких экзаменов, которые нигде не учитываются, они как занимались этими сделками, так и занимаются», — отметил эксперт.

Кричевский отметил низкий уровень осведомленности населения о механизмах торговли цифровыми активами и регулярно поступающие сведения о мошеннических схемах в этой сфере. Он посоветовал рассматривать классические инструменты сбережения, такие как банковские вклады.