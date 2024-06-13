Экономист Кричевский: полный запрет доллара полностью исключен

Несмотря на то, что Мосбиржа прекратила валютные торги, полного запрета доллара в России не будет. Об этом MK.ru рассказал экономист профессор Никита Кричевский.

По его словам, банки уже дали понять, что с наличными ситуация не изменится. Курс будет колебаться приблизительно в том же диапазоне, что и до внесения Мосбиржи в санкционный список.

«ЦБ четко дал понять, что в отношении наличной валюты абсолютно ничего не меняется, можете покупать, можете продавать», — отметил эксперт.

Он добавил, что доллар не запретят, но, скорее всего, возникнет параллельный курс.