Экономист Кричевский: полный запрет доллара полностью исключен

Несмотря на то, что Мосбиржа прекратила валютные торги, полного запрета доллара в России не будет. Об этом MK.ru рассказал экономист профессор Никита Кричевский.

По его словам, банки уже дали понять, что с наличными ситуация не изменится. Курс будет колебаться приблизительно в том же диапазоне, что и до внесения Мосбиржи в санкционный список.

«ЦБ четко дал понять, что в отношении наличной валюты абсолютно ничего не меняется, можете покупать, можете продавать», — отметил эксперт.

Он добавил, что доллар не запретят, но, скорее всего, возникнет параллельный курс.

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте