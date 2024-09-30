Экономист Костиков: в 2025 году планируется повышение МРОТ до 22 440 рублей

Доходы российского бюджета на 2025 года планируются в размере более 40 триллионов рублей. На 73% они будут формироваться не от нефтегазового направления. Об этом рассказал доктор экономических наук Игорь Костиков в беседе с ОТР .

Он также отметил, что бюджет имеет социальную направленность. Там предусмотрены средства на материнский капитал, индексацию пенсий, поддержку медработников и многодетных семей.

Эксперт напомнил о планах по повышению минимального размера оплаты труда. Предполагается, что МРОТ увеличится до 22 440 рублей.