Экономист Косой сообщил, что укрепление рубля связано с переговорами по Украине

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой связал укрепление рубля с положительной рыночной реакцией на переговоры в Эр-Рияде и снижением спроса на импортные товары для конечного потребления. Об этом написало издание «Инфо24».
Экономист отметил, что увеличение профицита торгового баланса также связано с трудностями ввоза комплектующих в Россию. Это, в свою очередь, снижает спрос на иностранную валюту, что положительно сказывается на курсе рубля.
Напомним, что 20 февраля курс доллара опустился ниже отметки в 88,5 рубля.
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