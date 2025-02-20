Экономист Косой сообщил, что укрепление рубля связано с переговорами по Украине

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой связал укрепление рубля с положительной рыночной реакцией на переговоры в Эр-Рияде и снижением спроса на импортные товары для конечного потребления. Об этом написало издание «Инфо24» .

Экономист отметил, что увеличение профицита торгового баланса также связано с трудностями ввоза комплектующих в Россию. Это, в свою очередь, снижает спрос на иностранную валюту, что положительно сказывается на курсе рубля.

Напомним, что 20 февраля курс доллара опустился ниже отметки в 88,5 рубля.