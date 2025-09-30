Экономист Колташов отметил, что переход на цифровой рубль поможет сделать расходы бюджетных сфер прозрачнее

С 1 октября в России начинается первый этап внедрения цифрового рубля. Часть социальных пособий и федеральных расходов начнут выплачивать в цифровых рублях, для этого потребуется письменное согласие получателя. Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил в беседе с радио Sputnik , что власти хотят контролировать бюджетные сферы страны.

«Основное назначение цифрового рубля видно уже по тому, кто его будет получать в первую очередь — это бюджетники, работники самых разных сфер, связанных с государством. Цифровой рубль должен сделать прозрачными многочисленные расходы, сферы экономики, чтобы государство могло контролировать эти процессы», — отметил экономист.

Колташов подчеркнул, что нововведение позволит максимально отслеживать «передвижения» денежных средств. В случае нарушения закона — взятки, хищения и так далее, — правоохранители сразу же будут иметь доказательную базу, что упростит процесс привлечения виновных лиц к ответственности.