Экономист Коган предложил альтернативу идее ввести налоги для богатых

Экономист Евгений Коган прокомментировал инициативу лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о введении дополнительного налогообложения доходов богатых граждан. Об этом сообщил « Ридус ».

Эксперт подверг критике идею, объяснив, что увеличение налоговой нагрузки приведет к снижению налоговых поступлений и сокращению предпринимательской активности. Специалист предложил альтернативу, которая способна принести государству больший доход.

«Сейчас весь мир борется за налоговых резидентов. Россия может занять место некоей офшорной гавани. Если раньше была удавка в виде ВТО и других организаций, сегодня можно беспрепятственно озаботиться этим. Что нам стоит для ряда территорий ввести порядок по примеру Кипра», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что налоговая ставка для таких зарубежных бизнесменов могла бы составлять всего 5–7%, что обеспечило бы приток инвестиций.