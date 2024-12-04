Экономист Коган: нельзя исключить ожидаемое аналитиками банка SaxoBank проседание доллара на 20%

Теоретически нельзя исключить ожидаемое аналитиками датского банка SaxoBank проседание доллара США на 20%. Об этом «Ридусу» сообщил экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Эксперт не уверен, что в действительности именно так и произойдет, однако Дональд Трамп такому исходу, по его словам, будет только рад.

«Если доллар упадет на 20%, это много, но не катастрофа», — сообщил экономист.

Он напомнил, что в последние годы американский доллар укрепился по отношению к евро на 15%.

Ранее СМИ писали, что на 2025 год датский SaxoBank предсказывает возможное ослабление доллара в результате политики избранного президента США Дональда Трампа.