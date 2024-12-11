Экономист Иванова предупредила, что в этом году вырастут цены на живые елки

В этом году в России подорожают живые елки, это происходит из-за роста логистических затрат и повышение цен на импортные деревья. Об этом «Миру 24» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения», заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

Она объяснила, что цена за мер живой ели будет начинаться от 1,2 тысячи рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году. Таким образом, живое новогоднее дерево среднего размера до двух метров в среднем обойдется до четырех тысяч рублей, отметила Иванова.

Она добавила, что пихты обойдутся дороже — от 6,8 тысячи рублей.