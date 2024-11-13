Экономист Гольдфайн объяснил рост биткоина тем, что криптовалюта начала привлекать внимание целых государств

Экономист Евгений Гольдфайн в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил рост стоимости биткоина. Криптовалюта пробила свой исторический максимум и достигла 88 000 долларов.

По словам эксперта, в последнее время криптовалюта начала привлекать внимание не только частных инвесторов, но и целых государств. Страны давно ведут работу над созданием чего-то более справедливого, что могло бы заменить американский доллар, сказал Гольдфайн.

«Биткоин — это порождение кризисных процессов в расчетно-финансовой области», — добавил он.

Собеседник отметил, что технология блокчейна позволяет совершать транзакции без участия банков, а это, в свою очередь, снижает издержки на обслуживание расчетов и делает финансовые процессы более прозрачными.