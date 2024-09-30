Экономист Федоров заявил, что рубль может укрепиться к концу октября

Курс рубля снизился из-за повышения процентных ставок по юаням, праздников в Китае и роста экспорта нефти в эту страну. Однако к концу октября курс рубля может немного укрепиться, отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН .

Пл его словам, с текущими значениями связаны как краткосрочные, так и среднесрочные факторы. Увеличение ставок по юаням сделало эту валюту более привлекательной для экспортеров, которые ранее конвертировали свою выручку в рубли.

Праздники в Китае также привели к росту спроса на валюту. Кроме того, происходит восстановление товарооборота с Китаем, что способствует увеличению экспорта нефти. К концу октября курс рубля может немного укрепиться, как это было в прошлом году, когда рубль ослабел к юаню, но затем вернулся к прежним позициям.