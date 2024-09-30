Экономист Федоров призвал россиян инвестировать в ценные бумаги
В России ограниченное количество инвестиционных инструментов, к основным из которых относятся депозиты и надежные ценные бумаги. Такое мнение выразил Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», в пресс-центре НСН.
Он отметил, что выбор инструментов действительно невелик. Валюта сейчас не демонстрирует привлекательности по множеству причин, а золото не представляется столь долгосрочной и интересной альтернативой, как это может показаться на первый взгляд.
По его словам, есть депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ), а те, кто предпочитает реальные активы, вкладываются в недвижимость, что также вызывает доверие у населения.
В итоге, выбор остается немногочисленным и в основном включает депозиты и надежные ценные бумаги, резюмировал Федоров.