Экономист Федоров призвал россиян инвестировать в ценные бумаги

В России ограниченное количество инвестиционных инструментов, к основным из которых относятся депозиты и надежные ценные бумаги. Такое мнение выразил Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», в пресс-центре НСН .

Он отметил, что выбор инструментов действительно невелик. Валюта сейчас не демонстрирует привлекательности по множеству причин, а золото не представляется столь долгосрочной и интересной альтернативой, как это может показаться на первый взгляд.

По его словам, есть депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ), а те, кто предпочитает реальные активы, вкладываются в недвижимость, что также вызывает доверие у населения.

В итоге, выбор остается немногочисленным и в основном включает депозиты и надежные ценные бумаги, резюмировал Федоров.