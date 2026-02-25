Экономист Донец высказала мнение о возможном завершении периода быстрого роста стоимости золота

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец в интервью URA.RU высказала мнение о возможном завершении периода быстрого роста стоимости золота. Она отметила, что в настоящее время не стоит активно увеличивать покупки этого драгоценного металла.

Экономист подчеркнула: «Когда актив уже вырос в цене в два раза за последние два года, инвестировать в него всегда непросто. Потому что есть вероятность купить и потом долгое время „проклинать“ его за отскок вниз или просто за отсутствие роста».

Несмотря на наличие краткосрочного потенциала к росту, риски коррекции или длительного торможения в дальнейшем значительно возросли.