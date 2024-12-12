Экономист Дайнеко: налог по вкладам не распространяется на процентный доход выше лимита

Вкладчикам, чей процентный доход превышает необлагаемую сумму, не нужно платить налог по депозитам. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на эксперта проекта «Моифинансы.рф» Ольгу Дайнеко.

Специалист отметила, что необлагаемая сумма вычисляется по размеру ключевой ставки Центробанка в год получения прибыли на первое число месяца. Так в 2024 году декабрьская ставка достигла максимального значения в 21%.

Исходя из этого, необлагаемый размер дохода для процентного периода в текущем году составил 210 тысяч рублей, объяснила Дайнеко.