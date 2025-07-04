Экономист Буклемишев заявил, что спрогнозировать снижение ключевой ставки невозможно

Центробанк России запланировал обсуждение вопроса о снижении ключевой ставки на предстоящем заседании в июле. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула отсутствие гарантий, что ставка действительно будет снижена. Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, поделился с «Постньюс» факторами, способными оказать влияние на решение Центробанка.

По мнению эксперта, у сотрудников ЦБ отсутствуют конкретные инструкции, и все решения принимаются в комплексе. Это означает, что нет четких параметров, которые указывали бы на тенденцию к понижению ключевой ставки. Тем не менее существует негласное правило: снижение ставки не должно опережать снижение инфляции.

«В противном случае инфляция вернется к прежнему показателю, и ключевую ставку придется откатывать назад, а это чревато замедлением экономики», — считает Буклемишев.

Набиуллина отметила, что понижение ставки на 1% уже влияет на рынок, и экономика постепенно возвращается к устойчивому росту без резких колебаний.