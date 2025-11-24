Экономист Берзон сообщил, что использование налички снижает риск спонтанных покупок

«Безусловно, такой эффект есть, он чисто психологический — ты достаешь из своего кармана живые деньги, которые ты заработал, и теперь кому-то отдаешь за какой-то товар», — пояснил специалист.

Однако, по мнению Берзона, переход на наличный расчет не способен полностью прекратить спонтанные покупки, так как их совершают и при расчете рублями, и при оплате картой. Профессор отметил, что чаще всего такому поведению подвержены женщины, так как мужчины отличаются прагматизмом.