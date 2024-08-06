Экономист Беляев заявил, что падение фондовых рынков никак не отразится на российской валюте

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Москвой 24» прокомментировал падение мировых фондовых рынков. По его словам, на ситуацию повлияло не столько состояние экономики, сколько конъюнктурные особенности каждой страны.

Беляев добавил, что падение никак не отразится ни на иностранной, ни на российской валюте. Он заметил, что валюта и фондовые рынки — это разные сферы экономической деятельности.

Для реагирования со стороны российской валюты нужны более глубокие и серьезные причины, сказал экономист.

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