Экономист Беляев заявил, что из-за проблем на Мосбирже зарубежные предприятия рискуют потерять деньги

Из-за введения санкций в отношении Мосбиржи деньги рискуют потерять западные предприятия. Об этом «Ридусу» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее СМИ писали, что с 13 июня Московская биржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций со стороны США.

Обычно в таких случаях, по словам экономиста, договариваются с какой-нибудь другой площадкой, через которую начинают проводить расчеты, либо ищут другую валюту.

«Когда против России вводили первые санкции, то были оговорки, что расчетов по энергоносителям эти санкции не касаются. Я думаю, Запад все равно будет у нас покупать то, что ему нужно», — добавил Беляев.

Экономист подчеркнул, что бизнес в конечном счете найдет пути преодоления возникших трудностей.