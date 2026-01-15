Экономист Беляев предрек продолжение роста цен в России из-за бездействия ФАС

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с Общественной Службой Новостей высказал мнение, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не справляется с контролем цен. В отличие от ведомств в других странах, таких как США и Великобритания, ФАС лишь отслеживает монополии и картельные сговоры, позволяя продавцам свободно повышать цены.

«Нам надо разобраться с Федеральной антимонопольной службой. Во всех остальных странах, где существуют антимонопольные ведомства, они осуществляют контроль за ценами», — подчеркнул специалист.

Беляев считает, что повышение НДС, рост издержек и другие факторы, которые приводят в качестве причин подорожания товаров и услуг, — это «легальные» поводы для повышения цен на всех этапах цепочки от производителя до покупателя.

Экономист подчеркнул, что устранение посредников ситуацию не улучшит — просто прибыль будет доставаться не всем сразу, а только производителю. Ведомство должно следить за обоснованностью повышения цен и наказывать за нарушения серьезными штрафами.