Экономист Беляев посоветовал положить деньги от продажи валюты на депозит в банке

Денежные средства от продажи долларов и евро лучше положить на депозит в надежном банке под высокий процент. Такой совет дал кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, в таком случае человек получит больше, не говоря уже о том, что выйдет из токсичного актива. Покупать валюту в ближайшие дни не стоит из-за возможных спекуляций, сообщило «АБН 24».

В целом официальный курс будет формировать Центральный Банк на основании аналитических показателей, отметил Беляев.

Фейковый билет в НАТО. Украина получила договор ни о чем

Появился внятный план. В мире не смогут проигнорировать заявление Путина по Украине

⚽️Чемпионат Европы по футболу: все скандалы и расклады

«Крайняя мера». Россиянам рассказали, как возместить квартирный ущерб из-за потопа

Как тебе такой харассмент, Илон Маск?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте