Экономист Беляев посоветовал положить деньги от продажи валюты на депозит в банке

Денежные средства от продажи долларов и евро лучше положить на депозит в надежном банке под высокий процент. Такой совет дал кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, в таком случае человек получит больше, не говоря уже о том, что выйдет из токсичного актива. Покупать валюту в ближайшие дни не стоит из-за возможных спекуляций, сообщило «АБН 24».

В целом официальный курс будет формировать Центральный Банк на основании аналитических показателей, отметил Беляев.