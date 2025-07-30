Экономист Беляев назвал дилетантскими представления Говырина о курсе доллара в 108 рублей

Депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин заявил, что диапазон 88–108 рублей за доллар «функционально необходим» для российской валюты. Свое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев, сообщил « Ридус ».

Экономист охарактеризовал представления парламентария об оптимальном курсе как дилетантские. По словам эксперта, курс рубля будет падать по отношению к доллару США, и это не сулит ничего хорошего.

«Темпы роста экономики у нас составляют 1,5%, фактически это депрессия. Плюс у нас годовая инфляция 9%. Центробанк может усматривать какие-то признаки снижения инфляции, но пока их нет», — отметил специалист.

Беляев подчеркнул, что курс может достичь 95–96 рублей с перспективой дальнейшего снижения.