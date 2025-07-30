Экономист Беляев назвал дилетантскими представления Говырина о курсе доллара в 108 рублей
Депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин заявил, что диапазон 88–108 рублей за доллар «функционально необходим» для российской валюты. Свое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев, сообщил «Ридус».
Экономист охарактеризовал представления парламентария об оптимальном курсе как дилетантские. По словам эксперта, курс рубля будет падать по отношению к доллару США, и это не сулит ничего хорошего.
«Темпы роста экономики у нас составляют 1,5%, фактически это депрессия. Плюс у нас годовая инфляция 9%. Центробанк может усматривать какие-то признаки снижения инфляции, но пока их нет», — отметил специалист.
Беляев подчеркнул, что курс может достичь 95–96 рублей с перспективой дальнейшего снижения.