Экономист Баженов: оптовые и розничные цены на бензин формируются по-разному | 360°

Деньги 08 мая 2024, 14:09 Экономист Баженов: оптовые и розничные цены на бензин формируются по-разному

Читать 360 в

Даже при перенасыщении внутреннего рынка стоимость бензина для обычного потребителя не снижается. Причина связана с разницей в формировании оптовых и розничных цен, объяснил экономист Григорий Баженов в беседе с «Ридусом».

Он напомнил, что оптовый рынок — это рынок в чистом виде, где тарифы зависят от баланса спроса и предложения.

Реклама

«Надо понимать, что запрет на экспорт бензина, который привел к перенасыщению рынка, воздействует как раз на оптовые цены. А розничные цены у нас де-факто регулируются, так что рыночные законы на них действуют мало», — рассказал эксперт.

По его словам, обычно в таких ситуациях участники рынка либо вообще не трогают розничные цены, либо делают временные скидки через собственные системы.