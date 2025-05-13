Экономист Бархота: ограничения переводов помогут в борьбе с преступными доходами

Россия вводит ограничения на переводы денег без банковских счетов для предотвращения оборота криминальных доходов. Об этом рассказал «Известиям» кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

С 30 мая граждане, желающие перевести свыше 100 тысяч рублей, обязаны проходить обязательную процедуру идентификации личности в банке. Такое решение обусловлено необходимостью вывода теневых финансовых потоков в официальную сферу экономики.

Как подчеркнул экономист, значительная доля незадекларированных средств принадлежит самозанятым гражданам, чьи доходы ранее оставались вне правового поля. Новая мера призвана сделать финансовые потоки прозрачными и сократить долю незаконных операций.

Теперь деньги, ранее находившиеся в тени, перейдут в официальный оборот, что обеспечит дополнительную защиту экономической безопасности страны, заключил Бархота.