Экономист Балынин заявил, что рубль в настоящее время является самой надежной валютой

Рост напряженности на Ближнем Востоке оказывает влияние не только на стоимость нефти, но также отражается на котировках американской валюты. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал экономист Игорь Балынин.

По его мнению, российский рубль останется стабильным даже в условиях геополитического кризиса.

«Рубль в настоящее время является самой надежной валютой, укрепление которой происходит, несмотря на предпринимаемые рядом стран недружественные действия по отношению к России», — отметил эксперт.

Согласно расчетам специалиста, к концу первого квартала 2026 года ожидается снижение курса доллара до уровня менее 70 рублей, а евровалюты — ниже отметки в 80 рублей. Уже в марте возможно падение доллара до значений около 75 рублей и евро примерно до 88 рублей.