Экономист Балынин спрогнозировал рост средней пенсии в 2025 году до 23 тысяч рублей

В 2025 году ожидается увеличение пенсий россиян. Кандидат экономических наук Игорь Балынин поделился с «ФедералПресс» прогнозами относительно величины выплат для граждан страны.

Согласно его оценке, средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тысячи рублей для работающих пенсионеров и 25 тысяч рублей для тех, кто не осуществляет трудовую деятельность.

Балынин также напомнил, что в ближайшие дни будут представлены проекты законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов, что позволит более точно спрогнозировать размеры пенсий на 2025 год.

Кроме того, эксперт отметил, что в следующем году произойдет возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров, что положительно скажется на среднем размере пенсионных выплат.