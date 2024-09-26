Экономист Балынин спрогнозировал рост средней пенсии в 2025 году до 23 тысяч рублей
В 2025 году ожидается увеличение пенсий россиян. Кандидат экономических наук Игорь Балынин поделился с «ФедералПресс» прогнозами относительно величины выплат для граждан страны.
Согласно его оценке, средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тысячи рублей для работающих пенсионеров и 25 тысяч рублей для тех, кто не осуществляет трудовую деятельность.
Балынин также напомнил, что в ближайшие дни будут представлены проекты законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов, что позволит более точно спрогнозировать размеры пенсий на 2025 год.
Кроме того, эксперт отметил, что в следующем году произойдет возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров, что положительно скажется на среднем размере пенсионных выплат.